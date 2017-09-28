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Принятие Верховной Радой пенсионной реформы является ключевым условием для получения Украиной следующего транша кредита Международного валютного фонда, заявил министр финансов Александр Данилюк.

«Ключевое условие для получения следующего транша – это пенсионная реформа», - сказал Данилюк в эфире одного из телеканалов, сообщает УНИАН.

Министр отметил, что 1,9 млрд долл. следующего транша от МВФ поступят на счета Национального банка, а не в бюджет, поэтому их задержка на месяц-два-три не окажет дестабилизирующего влияния на финансовую систему.

«Вопрос в том, что нам нужна пенсионная реформа, и мы должны ее провести. Мы делаем пенсионную реформу не для МВФ, а для граждан. Но это есть в условиях для получения следующего транша», - добавил Данилюк.

Министр подчеркнул, что нахождение в программе с МВФ - это важный позитивный сигнал для инвесторов, что Украина движется в правильном направлении.

Говоря о пенсионной реформе, Данилюк напомнил, что правительство ожидает ее утверждения парламентом на следующей неделе, что даст возможность стабилизировать пенсионную систему и повысить пенсии для 9 млн украинских пенсионеров с 1 октября.

Напомним, 13 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий (№6614)». За соответствующее решение проголосовали 282 народных депутата.

Всемирный банк и Международный валютный фонд недовольны доработанным проектом пенсионной реформы.
ForUm

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