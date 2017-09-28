Задержанный на взятке в Луцке адвокат – муж народного депутата Ирины Констанкевич Николай Сорокопуд. Об этом пишет ВолиньPost.

«Сейчас он возглавляет квалификационную комиссию Коллегии адвокатов. С ним задержали члена этой комиссии», - пишет издание.

Адвокатов задержали в офисе квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры в Луцке на улице Парковой. Операцию по задержанию адвокатов при получении неправомерной выгоды провели сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями. Задержание состоялось около 13:00 27 сентября.

Сорокопуд с 2012 года возглавлял квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры. В августе новым председателем комиссии избрали Виктора Веремчука. Однако он еще не успел приступить к исполнению обязанностей председателя.

Как сообщал ForUm, оперативники Управления защиты экономики в Волынской области и следователи прокуратуры задокументировали схему вымогательства и получения неправомерной выгоды, которую организовал супруг народного депутата.