Задержанный на взятке в Луцке адвокат – муж народного депутата Ирины Констанкевич Николай Сорокопуд. Об этом пишет ВолиньPost.
«Сейчас он возглавляет квалификационную комиссию Коллегии адвокатов. С ним задержали члена этой комиссии», - пишет издание.
Адвокатов задержали в офисе квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры в Луцке на улице Парковой. Операцию по задержанию адвокатов при получении неправомерной выгоды провели сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями. Задержание состоялось около 13:00 27 сентября.
Сорокопуд с 2012 года возглавлял квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры. В августе новым председателем комиссии избрали Виктора Веремчука. Однако он еще не успел приступить к исполнению обязанностей председателя.
Как сообщал ForUm, оперативники Управления защиты экономики в Волынской области и следователи прокуратуры задокументировали схему вымогательства и получения неправомерной выгоды, которую организовал супруг народного депутата.
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