Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что на военном складе вблизи Калиновки, где 26 сентября возник пожар и взрывы боеприпасов, была совершена диверсия. Об этом он сказал в комментарии журналистам.

«По моему убеждению, почти уверен - это диверсия. Я уверен, что это спланированная работа агрессора, в том числе и внутри нашей страны», - отметил Парубий.

При этом он подчеркнул, что это «не снимает ответственности с тех, кто не предоставил необходимого обеспечения, необходимой охраны складам украинских боеприпасов».

Также Парубий отметил, что чрезвычайное происшествие на военном складе вблизи Калиновки является ударом по безопасности государства. По словам председателя Верховной Рады, окончательные выводы о последствиях ЧП будут по результатам работы следователей.

Отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли он инициативу об отставке министра обороны Степана Полторак, Парубий сказал, что не слышал о такой инициативе. На уточняющий вопрос об отставке начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженными силами Украины Виктора Муженко, спикер отметил, что должно быть проведено расследование.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. По состоянию на 20:00 27 сентября взрывы прекратились.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.

Однако заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что прокуратура не обнаружила признаков диверсионных групп и использования беспилотных летательных аппаратов в районе арсенала.

За отставку начальника Генштаба и его заместителя выступил нардеп Антон Геращенко.

В свою очередь Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов считает, что ответственность за недавние события на складе должен нести, в том числе, Муженко.