На территории военных складов 48-го арсенала (воинская часть А1119) в Винницкой области с вечера 26 сентября раздаются взрывы. Начался масштабный пожар после 22:00. Военная база вплотную прилегает к населенному пункту Калиновка, от которого еще 20 км – и Винница. Тушение продолжалось всю ночь. По состоянию на утро официальные лица сообщили, что интенсивность огня стала меньше. Кроме того, подразделениями ГосЧС ликвидировано возгорание четырех жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.

Эвакуированы более 30 тыс. жителей населенных пунктов вокруг военного склада. Из-за взрывов пострадали два человека.

Как рассказал «Главкому» военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко, пока следствие отрабатывает все возможные версии. Это – диверсия со стороны РФ, халатность должностных лиц Минобороны, умышленный поджог и человеческий фактор. По словам эксперта, приоритетной является версия о поджоге объекта российскими диверсантами.

Враг получил бы с этого двойную выгоду. Во-первых, лишил бы нашу армию ощутимой части вооружения, ведь 48-й арсенал в Калиновке был одним из трех крупнейших складов боеприпасов в Украине наряду с Балаклеей в Харьковской области. По неофициальной информации, на этом складе хранились, в частности ракета для установок «Град», «Смерч», «Ураган», артиллерийские, авиационные снаряды.

Во-вторых, удар был нанесен в день рождения президента Петра Порошенко, и произошла эта диверсия в родной для Порошенко Винницкой области. Зная тягу российской верхушки к символизму, вряд ли это может быть просто совпадение.

Эксперт Национального института стратегических исследований Василий Яблонский подчеркивает, что подрыв склада был бы очень выгодным для врага не только с чисто военной точки зрения, но и связи с психологическим фактором. «Это не просто уничтожение боеприпасов, что само по себе является достаточно чувствительным, это и возможные потери и паника среди мирного населения, недоверие и недовольство армией, дискредитация спецслужб, дискредитация в глазах союзников», - отмечает он.

После взрывов на военных складах в Балаклее (Харьковская обл.), в Минобороны утверждали, что все склады с оружием надежно охраняться. Военный журналист Юрий Бутусов также отмечает, что о возможности осуществления диверсии именно в этот день было известно Службе безопасности. Так почему же все-таки диверсия стала возможной? Как пояснил «Главкому» бывший заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко, на надлежащую охрану складов «нет сил и средств». «Если это осуществляется с воздуха дронами, то защиты нет ни у россиян, ни у нас. В данный момент силы нападения с воздуха эффективнее, чем силы защиты», - признал он.

В то же время глава «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук говорит, что эта версия ставит много вопросов к Минобороны. По его словам, версия о диверсии с помощью беспилотников фигурировала во время расследования предыдущих взрывов и в Сватово, и в Балаклее. «По моему мнению, это потому, что в действующем положении о системе охраны подобных объектов, оборона от беспилотников не предусмотрена», - отметил Тимчук в комментарии «Главкому» и добавил, что непосредственно за охрану и оборону складов отвечает начальник Генштаба. «На сегодня действительно нет технических средств, чтобы противостоять целому ряду диверсий. Почему Минобороны через Кабмин не вносит соответствующие изменения в законодательство, я не знаю», - разводит руками депутат. Тимчук также добавил, что не может понять, каким образом поджог с помощью беспилотника возможен с чисто технической точки зрения.

Другой версией, которой уделяет внимание следствие, является халатность. Винницкое местное издание «Реал» пишет, что на месте силовики неофициально говорят о технических неполадках на складах или с боеприпасами, исключая версию о диверсии. Мол, склады хорошо охранялись, в последние месяцы вблизи территории не фиксировали ни подозрительных лиц, ни беспилотников, которые могли бы изучать местность.

В то же время 25 сентября на сайте Винницкой ОГА появилось предупреждение о том, что 26-27 сентября на территории Винницы и районов области будут проходить антитеррористические учения с участием СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ГосЧС, ВСУ, пограничников, других субъектов борьбы с терроризмом. Предупреждали, что у граждан могут проверять документы, проводить осмотр личных вещей, а также могут запретить передвижение пешеходов и транспорта. Есть версия, что это действительно были не учения, а особые меры по охране, которые, к сожалению, оказались недостаточными.

Стоит отметить, что еще осенью 2008 года винницкие журналисты начали бить тревогу, предупреждая власть от возможных взрывах на 48-м арсенале.

Пользователи соцсетей даже высказывали мнение, что, мол, лучше бы взрывы под Винницей действительно стали следствием работы российских диверсантов, а не разгильдяйства со стороны Минобороны.

«На самом деле, если склад в Калиновке взорвали российские диверсанты – это еще не так плохо. Я серьезно. От диверсий и терактов полностью не застрахован никто и нигде. Даже американцы и израильтяне с их супер-пупер спецслужбами и гигантским опытом. Реально плохо, если это все-таки несоблюдение правил безопасности и халатность», - пишет журналист Александр Михельсон.

Не спешат следователи исключить и версию с поджогом склада с целью скрыть схемы. В этом контексте можно вспомнить, что день назад Международная правозащитная организация AmnestyInternationalу своем отчете утверждала, что имеет доказательства причастности Украины к незаконным поставкам оружия Южному Судану.

Всезнающие пользователи Facebook также не исключают возможности преднамеренного поджога склада военными.

Справедливости ради следует заметить, что подобные комментарии встречаются редко.

Кроме того, всегда в подобных случаях не исключен и человеческий фактор. Возможно, какое-то непреднамеренное действие одного человека привело к пожару на военном объекте.

Пользователи соцсетей также отмечают недостаточную организацию оповещения населения о ЧП. «Всем нужно наконец осознать, что война не «просто» на Донбассе, а в Украине. Наладить оповещение населения во время чрезвычайных событий. Неужели трудно договориться, например, с операторами мобильной связи о смс-рассылке?» - пишет журналист Анна Молчанова.

Как известно, в текущем году это уже третий пожар на складах оружия. 23 мая на большом складе боеприпасов в Балаклее (Харьковская обл.) произошло возгорание с последующими взрывами. К ликвидации чрезвычайной ситуации спасатели смогли прибегнуть лишь через несколько суток – когда стихли взрывы. Основная версия случившегося – враждебная диверсия.

В следующий раз подобная ситуация возникла 22 сентября на Донетчине, на военных складах возле поселка Новониясоль (36 км от Мариуполя). Широкую огласку событие не получило из-за небольшого масштаба пожара.

Перед тем, 29 октября 2015 года, горел и взрывался склад боеприпасов в Сватово на Луганщине (территория, подконтрольная Украине). Радиус разлета снарядов был настолько большим, что они падали в черте города. В результате были разрушены несколько домов, повреждено здание школы. Во время инцидента погибли четверо военнослужащих, еще четыре человека были ранены. Ликвидировать пожар удалось лишь через несколько дней. Позже военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что причиной трагедии стала халатность начальника склада.

Еще раньше масштабный пожар произошел на территории 17-й танковой дивизии 6-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ в Кривом Роге (Днепропетровская область). Тогда горели склады с танками. Обошлось без человеческих жертв. Полностью сгорели два танка Т-64. В результате происшествия никто не пострадал.

27 августа 2008 пожар вспыхнул на военном складе на Харьковщине вблизи поселка Лозовая. В результате взрыва, произошедшего из-за возгорания, были повреждены школа и несколько домов. Жители населенных пунктов, расположенных вблизи, эвакуировались. Ликвидировать огонь удалось через трое суток. Виновными были признаны двое руководителей военной части.

Перед этим взрывы и пожары несколько раз происходили на военных складах под Новобогдановкой (Запорожская обл.) 6 мая 2004 загорелся склад 275-й базы хранения артбоеприпасов. Снаряды разлетались в радиусе 10 километров. Кроме Новобогдановки пострадали еще шесть населенных пунктов. Более семь тысяч человек эвакуировались. Тогда погибли пять человек, а на больничных койках оказалась 81 человек. Ликвидировать пожар удалось только через 12 дней. Причиной было признано грубое нарушение правил пожарной безопасности военнослужащими.

Взрывы под Новобогдановкой вскоре раздались снова – 23 июля 2005 года. Тогда огонь ликвидировали за несколько часов. Причиной стало самовозгорание дымовой мины из-за жары.

В течение 2006 года на этой же военной базе фиксировались четыре возгорания в течение июля-начале августа. Причиной снова называли самовозгорание.

Еще раньше, в 2003 году, 10 октября в Бахмуте (Донецкая обл.) загорелись объединенные склады боеприпасов 52-й механизированной бригады 6-го армейского корпуса Южного оперативного командования Сухопутных войск ВСУ.

Осколками от снарядов были повреждены десятки многоквартирных домов, 120 частных домов, пять школ и три больницы. Два человека пострадали. Следствие установило, что тогда пожар произошел из-за работы сварочного оборудования. Виновных приговорили к 8 годам заключения с лишением воинских званий.