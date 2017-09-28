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Прокуратура Одесской области 28 сентября  внесла апелляционную жалобу в суд на оправдательный приговор Ильичевского городского суда, которым признаны невиновными 19 фигурантов массовых беспорядков 2 мая 2014 на ул. Греческой и Греческой площади в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, прокуратура обратилась в суд с требованием об отмене этого приговора и назначения нового рассмотрения в суде первой инстанции.

По мнению прокуратуры, указанный приговор не основывается на законе и подлежит отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам о причастности обвиняемых к инкриминируемым преступлениям и допущенными судом существенными нарушениями уголовных процессуальных норм.

В частности, судом должным образом не исследованы доказательства, предоставленные прокурором в заседании.

Во время проведения подготовительного заседания судом удовлетворено ходатайство стороны защиты об отводе прокурора, который больше года поддерживал государственное обвинение при рассмотрении дела предыдущим составом Малиновского районного суда Одессы. Хотя назначение и замена прокурора в уголовном производстве в соответствии с Законом является исключительной компетенцией руководителя органа прокуратуры и такое решение не подлежит обжалованию.

Позже коллегия Ильичевского городского суда незаконно и необоснованно отказала стороне обвинения в приобщении к делу видеоматериалов и их исследовании в заседании. Именно тех видеоматериалов, на которых четко зафиксированы незаконные действия обвиняемых.

Следует отметить, что прокуратура заявляла отвод этой коллегии судей, в удовлетворении которого было отказано, что является основанием для отмены приговора судом апелляционной инстанции и назначения нового рассмотрения дела в первой инстанции.

Напомним, 18 сентября городской суд Черноморска полностью оправдал группу антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы.

 
ForUm

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