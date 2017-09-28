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Учебный процесс в дошкольных и образовательных учебных заведениях в Винницкой области будет возобновлен со 2 октября. Об этом говорится в оперативной информации ГосЧС по взрывам на военных складах в Калиновке по состоянию на 12:00.

«Учебно-воспитательный процесс в дошкольных и образовательных учебных заведениях начнется со 2 октября текущего года», - сообщили в ведомстве.

По состоянию на 12:00 ситуация со взрывами боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны в Калиновке нормализована, происходят одиночные взрывы.

Представители местных органов власти проведут подворный обход для оценки ущерба в результате чрезвычайной ситуации.

С момента возвращения местного населения начнется восстановление энерго- и газоснабжения.

Подразделения ГосЧС организовали работу психологов с местными жителями, пострадавшими в результате чрезвычайного происшествия.

Как сообщал ForUm, накануне за отставку начальника Генштаба и его заместителя выступил нардеп Антон Геращенко. 

 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. По состоянию на 20:00 27 сентября взрывы прекратились.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов  травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировалавзрывы в Калиновке как диверсию.

Однако заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что прокуратура не обнаружила признаков диверсионных групп и использования беспилотных летательных аппаратов в районе арсенала в Калиновке.
ForUm

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