В Донецкой области будут судить бывшего сотрудника СБУ, а ныне – начальника Макеевского городского отдела «министерства государственной безопасности» террористической организации «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

38-летний житель Донецка перешел на сторону боевиков в 2014 году. Имея специальное образование и профессиональные навыки, физическую, военную и оперативную подготовку, он занял должность начальника Макеевского городского отдела «министерства государственной безопасности» «ДНР».

«Находясь на указанной псевдодолжности, обвиняемый осуществляет оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность, направленную на противодействие подразделениям ВСУ, СБУ и других формирований, привлеченных к проведению антитеррористической операции на территории Донецкой области. Кроме этого, по его указаниям осуществляются мероприятия, связанные с преследованием местных жителей, которые находятся на захваченных территориях и якобы способствуют правоохранительным органам Украины», - заявили в прокуратуре.

Таким образом, гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, а именно – в участии в террористической организации и руководстве террористической группой.

В связи с тем, что мужчина находится на временно неподконтрольной территории Донецкой области, следствие проводилось в режиме специального досудебного расследования. Сейчас обвинительный акт направлен в суд для заочного осуждения. Пособнику террористов грозит до 15 лет за решеткой.