Лингвистическая экспертиза не установила признаков сепаратизма в высказываниях бывшего президента Виктора Януковича.
Соответствующее заключение экспертизы огласил в ходе заседания в четверг председательствующий судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко, передают Українські Новини.
«Призывы к изменению границ Украины и свержению ее конституционного строя в интервью СМИ и публичных высказываниях Януковича и в письме (к президенту России Владимиру Путину) от 1.03.2014... отсутствуют», - сказал он.
Экспертиза также не установила в высказываниях экс-президента прямых призывов к агрессивной войне.
В то же время эксперты отметили, что в контексте сложившейся ситуации высказывания Януковича и его письмо к Путину могли быть использованы для проведения действий, нарушающих суверенитет и неприкосновенность границ Украины.
Как известно, 17 января генпрокурор заявил, что Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину. Позже СМИ опубликовали копию письма.
На заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года постоянный представитель России Виталий Чуркин продемонстрировал документ, который мог быть обращением Януковича к Путину с просьбой использовать вооруженные силы РФ в связи с событиями на Майдане.
25 ноября 2016 года Янукович подтвердил, что просил президента РФ Владимир Путина ввести войска в Украину, и назвал такую просьбу «эмоциональной».
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила, что бывший Янукович обращался к Путину с просьбой о введении в Украину российских войск.
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