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Взрывы на складах боеприпасов в Калиновке уже практически прекратились, и пиротехники начали разминирование 5-километровой зоны. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на странице в Facebook.

«По ситуации в Калиновке. На складах еще продолжается тление боеприпасов, взрывы практически прекратились. В общем, ситуация под контролем: идет воздушная разведка с целью дальнейшего применения самолетов для локализации очагов возгораний, пиротехники начинают разминировать 5-километровую зону, люди возвращаются в дальние села», - написал премьер.

По его словам, в места сбора помощи жители привезли огромное количество еды, средств гигиены, одеял и множество других необходимых эвакуированным людям вещей.

«Украинцы еще раз доказывают: какие бы диверсии не устраивал враг, какая бы беда не происходила, ничто не способно преодолеть силу настоящего украинского духа!» - написал Гройсман.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. По состоянию на 20:00 27 сентября взрывы прекратились.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов  травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.

Однако заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что прокуратура не обнаружила признаков диверсионных групп и использования беспилотных летательных аппаратов в районе арсенала в Калиновке.

 
ForUm

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