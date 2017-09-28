также в разделеОбщество
Лингвисты не нашли сепаратизма в письме Януковича Путину 15
Взрывы в Калиновке прекратились, начато разминирование 5-км зоны 12
СБУ назвала «почетных гостей» открытия «посольства ДНР» в Марселе 35
Закон об образовании вступил в силу 10
Прокуратура не нашла следов диверсантов в Калиновке 57
На Волыни за вымогательство задержали супруга нардепа 25
Жители военного городка в Калиновке начали возвращаться домой 19
РФ отправила 69-й «гумконвой» на оккупированный Донбасс 12
В ГПУ боятся, что Лавринович сбежит 30
АТО: Боевики открывали огонь 15 раз, ВСУ 9 раз отвечали 13
На складах в Калиновке было 83 тысячи тонн боеприпасов, готовых к применению – 68 тонн 101
Посол объяснил, почему визит Додона в Киев пока невозможен 42
Полторак рассказал, кого наказали за взрывы в Балаклее и Сватово 70
27 сентября. Картина дня 39
На слете блогеров Украины призвали объявить Порошенко импичмент 218
На Луганщине едва не купили санкционные российские автобусы 41
Минобороны: Взрывы в Калиновке прекратились 102
Апелляционный суд освободил Лавриновича из-под стражи 66

Прокуратура считает недостаточной охрану склада боеприпасов Министерства обороны возле Калиновки Винницкой области. Об этом на брифинге сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос, передают Українські Новини.

«Фактически на момент взрывов арсенал охраняли несколько предусмотренных номенклатурой постов зенитного прикрытия арсенала и 17 работников военизированного подразделения охраны. По мнению предварительного следствия, количество людей, привлеченных для охраны этой базы, не отвечало степени ее загруженности, возможным последствиям и возможности обеспечения необходимой охраны», - сказал он.

Матиос отметил, что в рядах военизированной охраны преимущественно служат пожилые люди, получающие низкую зарплату, а значит имеющие низкую мотивацию.

Также среди проблем, которые могли привести к происшествию, были названы неработающая противопожарная сигнализация и недостаточная обеспеченность техническими средствами тушения огня.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. По состоянию на 20:00 27 сентября взрывы прекратились.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов  травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.

Однако заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что прокуратура не обнаружила признаков диверсионных групп и использования беспилотных летательных аппаратов в районе арсенала в Калиновке.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги