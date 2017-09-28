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Возле поселка Ковяги Валковского сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций спасли корову и 61-летнюю женщину, которые тонули в болоте.

По данным ГосЧС, женщина полезла в трясину, чтобы помочь корове выбраться, но сама попала в ловушку.

К месту происшествия прибыл личный состав дежурного караула 59-й Государственной пожарно-спасательной части на аварийно-спасательном автомобиле. Там уже собралось несколько человек, которые пытались помочь женщине и животному, но все их попытки были тщетными. На момент прибытия спасателей корову и человека засосало по шею.

Применение техники в данной ситуации было невозможно из-за удаленности места происшествия от твердой почвы, способного выдержать ее вес. Поэтому бойцам ГосЧС пришлось немедленно вытаскивать 61-летнюю женщину из грязи вручную с помощью пожарного рукава. Затем они начали операцию по освобождению животного. Сначала было проведено его откапывание из ила. Затем спасатели проложили под корову пожарные рукава и с помощью них также вручную вытащили ее на твердую поверхность.

Через некоторое время спасенное животное встала на ноги и смогло дальше передвигаться самостоятельно. Видимых повреждений корова не получила. Спасенная женщина также не получила травм.

 
ForUm

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