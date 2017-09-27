Сегодня в Киеве прошел слет блогеров Украины (СБУ), который собрал на одной оффлайн-площадке как именитых блогеров с многотысячной аудиторией, так и новичков украинской блогосферы. В программе слета – флешмобы, мастер-классы и видеоконференции с блогерами из ЕС. Тема – ситуация со свободой слова в Украине и инициирование импичмента Порошенко. Присутствующие блогеры и журналисты подписали обращение к Верховной Раде Украины и всем международным институтам по защите прав человека с описанием нарушений свободы слова в Украине и требованием инициировать импичмент Порошенко.

Идею блогеров развиртуализироваться и собираться для обсуждения наболевших проблем поддержала экс-народный депутат Украины Елена Бондаренко, у которой десятки тысяч подписчиков в Facebook. Она отметила факты нарушения свободы слова в Украине и назвала фейком заявления о демократическом устройстве Украины:

«Если я не уехала, значит, я верю, что все еще можно изменить! Их страх - это наша сила, наш страх - это их сила!»

Из Брюсселя, находясь в Европарламенте, поддержал Бондаренко и «узник совести» Руслан Коцаба, который посетовал, что правду теперь можно говорить или в сети или за пределами Украины:

«Порошенко делает все для того, чтобы даже в интернете был сплошной «одобрямс». Как это он сделал на большинстве телеканалов, и вообще во всех СМИ. Еще на прошлой неделе в Брюсселе, на пресс-конференции, я сказал, что мы, адекватные журналисты и блогеры, должны инициировать процедуру народного импичмента!».

К словам своего коллеги присоединилась и Татьяна Монтян - известный адвокат и блогер, аудитория которой давно превысила 100 тыс. фолловеров. Она тоже перечислила многочисленные факты грубых нарушений прав и свобод, которые гарантирует Конституция Украины, но не гарантирует Порошенко.

Модератор слета Александр Семченко, автор популярного YouTube-канала, пошутил, что из-за аббревиатуры (СБУ) их мероприятие могут по ошибке посетить не только блогеры. Так и произошло: в помещение ворвались маргиналы, представившиеся патриотами, и начали срывать мероприятие. Затем к ним присоединилась районная полиция, которая так и не смогла объяснить, какое правонарушение они пытаются пресечь и что здесь делают.