Сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул в Facebook прокомментировал информацию СМИ о том, что нардеп от «Народного фронта» Юрий Береза пытал, избил до полусмерти и сломал позвоночник человеку. Как и в случае со скандальным нардепом Виктором Лозинским, который убил человека и пытался уйти от ответственности, представители Березы сообщили, что это была самооборона. Сначала они заявили, что этот человек сбежал из психбольницы, потом изменили показания, что человек был алкоголиком, а потом появилась версия, что он был наркоманом. В настоящее время потерпевший находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Береза одному из изданий заявил, что Вилкул, возможно, имеет отношение к этому человеку.

«Когда подонки получают власть, деньги и безнаказанность, появляются Викторы Лозинские и Юрии Березы. Впервые о существовании этого персонажа я услышал в 2010 году, когда был назначен на должность губернатора Днепропетровской области.

Ко мне пришел мэр Иван Иванович Куличенко (кстати, порядочный человек, сейчас народный депутат от БПП) примерно со следующим текстом: «У меня есть директор одного коммунального предприятия, который занимается оползнями. Негодяй, конечно, но я его использую для всяких пакостей, которые ни одному нормальному человеку поручить невозможно. В 2008 году на него было открыто уголовное дело за крупное воровство денег. Я к этому точно не имею никакого отношения, но тень может упасть на все руководство города», - написал Вилкул.

«Позже я узнал, что Березу в 2003 году выгнали из армии за то, что, будучи в пьяном состоянии, он изнасиловал телефонистку. Но дело замяли и оформили как увольнение по собственному желанию», - добавил нардеп.

За последние три с половиной года в промежутках между истеричными выступлениями с трибуны Верховной Рады, обещаниями всех убивать и устраивать «ночи длинных ножей», Береза стал крупнейшим латифундистом – около 30 тысяч гектаров.

Путем вымогательства вошел в долю в строительстве в Днепропетровске и в ряд других бизнесов, создал свои парамилитарные формирования и охранные фирмы.

О комбайнах и тракторах с выломанными чипами и снятыми номерами, пригнанными из зоны АТО и сейчас работающими на его полях, в Днепропетровской области не знают только слепо-глухо-немые.

История двухмесячной давности о его попытке рейдерского захвата фермерского хозяйства в Кировоградской области с использованием собственной охранной фирмы «Борисфен» и батальона «Днепр-1» стала известной всей Украине.

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/06/28/7148117/

Скажите, чем он отличатся от еще одного скандально известного бывшего нардепа Виктора Лозинского?

Первое, оба – латифундисты, феодалы.

Второе. Лозинский убил человека, посмевшего зайти на его охотничьи угодья. Береза – привез к себе домой человека и вымогал переписать на него арендованные земельные паи. Когда тот не согласился, пытал с 2 до 6 часов утра, сломав четыре позвонка, ребра, нанеся тяжкие травмы головы. Сейчас человек в реанимации. Вероятность выживания – 20%, как говорят врачи.

Третье. Оба выдумывали историю о самообороне. Лозинский подкладывал два пистолета и нож. Береза – гранату РГД-5.

Четвертое. Оба контролируют местных силовиков.

Пятое. Лозинский рассказывал, что убитый им крестьянин – киллер. Береза устами подконтрольных силовиков и сам лично в третий раз меняет версию.

Первое официальное сообщение было, что человек сбежал из дурдома в Кривом Роге.

Второе – что он алкоголик.

И наконец – феерическая версия – наркоман, который две недели был без дозы и что на 90% он уверен, что подослал его я.

10% он оставляет на происки ФСБ и чеченцев (это вообще смешно, потому что из-под Иловайска он бежал, оставив свой батальон в окружении. Рекомендую всем посмотреть материалы (https://www.youtube.com/watch?v=WPC0RId3wPQ&t=10s

https://www.obozrevatel.com/politics/04931-kombat-bereza-istoriya-myilnogo-puzyirya.htm )

При этом сотни людей – полицейских, прокуроров и местных властей знают правду.

Напоминаю, что с Лозинским в итоге сел местный глава милиции, пытавшийся его покрывать. P.S.«Батькивщина» сначала пыталась защищать Лозинского.

Интересно, какая будет позиция «Народного Фронта» в отношении Березы», - резюмировал Вилкул.