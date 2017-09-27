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Министерство внутренних дел опубликовало видео последствий взрывов на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области. Кадры разрушенных зданий и автомобиля размещены на странице ведомства в Facebook.

Подразделения МВД продолжают патрулировать город.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство. Из-за пожара по измененному маршруту курсируют47 пассажирских поездов.

По состоянию на 6:00 27 сентября из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов  травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировалавзрывы в Калиновке как диверсию.
ForUm

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