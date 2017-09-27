На складах боеприпасов в Калиновке обстановка стабилизировалась, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
«По состоянию на 17:00 интенсивность взрывов сократилась до 3-4 в минуту», - говорится в сообщении.
На месте ликвидации работает 6 пожарных танков. Пожарным самолетом АН-32П ГосЧС осуществлено 5 вылетов, за каждым сброшено 8 тонн воды. На место происшествия для обезвреживания взрывоопасных предметов прибыло 15 групп разминирования и 18 единиц техники.
Всего к ликвидации последствий происшествия привлечено более 700 военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.
В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство. Из-за пожара по измененному маршруту курсируют47 пассажирских поездов.
По состоянию на 6:00 27 сентября из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмированы 2 человека.
Военная прокуратура Центрального региона квалифицировалавзрывы в Калиновке как диверсию.
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