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Визит президента Молдовы Игоря Додона в Киев в ближайшее время невозможен из-за позиции молдавского президента относительно войны на Донбассе. Об этом заявил посол Украины в Молдове Иван Гнатышин, пишет NewsMaker.

«Что касается контактов на высшем уровне, я себе не могу представить такую встречу в ситуации, когда президент Молдовы, избранный частью молдавского общества, или даже большинством молдавского общества, не уважает территориальную целостность моей страны и говорит, что в Украине идет гражданская война. О каком понимании и контактах можно говорить?» - сказал посол.

Заявление дипломата стало реакцией на выступление главы Института стратегических инициатив Молдовы Андрея Попова. Он сказал, что при беспрецедентно высокой интенсивности контактов на уровне исполнительной власти, диалог президентов двух стран полностью отсутствует, и это отрицательный фактор для двусторонних отношений.

Попов также считает, что это негативно сказывается на восприятии Украины в глазах части молдавского общества – сторонников Додона и тех, кто получает информацию преимущественно из российских СМИ.

При этом он отметил, что понимает реакцию украинской стороны, учитывая высказывания Додона в ходе президентской предвыборной кампании. Тогда, напомним, Додон заявил о принадлежности Крыма России.

С момента вступления в должность президента Игорь Додон ни разу не посещал Украину, хотя неоднократно высказывал готовность совершить визит в Киев.

Отметим, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман совершит официальный визит в Молдову 6 октября.

Напомним, президент Молдовы Игорь Додон запретил молдавским военным участвовать в международных учениях Rapid Trident-2017, которые в начале сентября стартуют на Львовщине.

Контингент Национальной армии Молдовы из 57 военных принял участие в учениях, несмотря на запрет президента.  
ForUm

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