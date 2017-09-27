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Начальник станции Елизарово Криворожской дирекции железнодорожных перевозок регионального филиала «Приднепровская железная дорога» ПАО «Укрзализныця» задержан на взятке.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», чиновник требовал деньги от гражданина за согласование договора купли-продажи железобетонных конструкций.

Прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное производство по факту вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды. В рамках производства правоохранители установили, что начальник станции Елизарово требовал от гражданина 15 тыс. гривен взятки за согласование договора купли-продажи железобетонных конструкций. Сегодня, 27 сентября, правоохранители задержали чиновника структурного подразделения Укрзализныци в служебном кабинете. Во время обыска у руководителя станции было изъято 15 тыс. гривен, полученных им в качестве взятки. Продолжаются процессуальные мероприятия.

Напомним, 13 сентября при содействии департамента безопасности «Укрзализныци» при получении неправомерной выгоды сотрудники СБУ задержали первого заместителя начальника департамента аудита и контроля ОАО «Укрзализныця».
ForUm

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