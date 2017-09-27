Уголовное производство, начатое военной прокуратурой Центрального региона Украины по факту совершения диверсии в воинской части в Винницкой области, передано по подследственности в Службу безопасности Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«По состоянию на сейчас в уголовном производстве продолжаются первоочередные следственные (розыскные) и процессуальные действия, проводимые следственными и процессуальными руководителями», - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, следственная группа СБУ усилена опытными специалистами из центрального управления и региональных органов спецслужбы.

«Проводятся первоочередные следственные действия, в том числе допрашиваются очевидцы и другие свидетели событий. По состоянию на 16:00 продолжается локализация последствий чрезвычайного происшествия на военных складах вблизи Калиновки. Специалисты начали работы по разминированию территории, что позволит следователям СБУ в ближайшее время начать осмотр места происшествия и назначить необходимые экспертизы», - написала она в Facebook.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство. Из-за пожара по измененному маршруту курсируют47 пассажирских поездов.

По состоянию на 6:00 27 сентября из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировалавзрывы в Калиновке как диверсию.