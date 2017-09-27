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К тушению пожара на складах оружия в Калиновке привлекли пожарные самолеты.

Об этом сообщил советник президента Юрий Бирюков.

«Работают самолеты ГосЧС, сбрасывают воду. Первые мероприятия удачные, отсекают от очага те открытые площадки, цели», - написал он в Facebook.

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По его словам загрузки склада была в размере 57%.

«Кто и зачем вбрасывал инфо про перегрузку склада - риторический вопрос», - отметил Бирюков.

Он заверил, что подземные хранилища и укрытия целы. Часть открытых площадок целы.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство. Из-за пожара по измененному маршруту курсируют47 пассажирских поездов.

По состоянию на 6:00 27 сентября из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов  травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.
ForUm

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