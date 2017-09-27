Следственные судьи Калиновского районного суда Винницкой области возобновили работу в помещении Хмельницкого горрайонного суда Винницкой области. Об этом сообщается на портале судебной власти Украины.

«Помещение Калиновского районного суда Винницкой области физически не пострадало, в то время как соседние дома были повреждены. Охрану помещения и архива суда обеспечено. Среди судей и работников аппарата суда пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В связи с эвакуацией населения и с целью обеспечения осуществления правосудия в части безотлагательного рассмотрения ходатайств правоохранительных органов обеспечена работа следственных судей Калиновского районного суда Винницкой области в помещении Хмельницкого горрайонного суда Винницкой области (Винницкая область, Хмельник, ул. Столярчука, 4).

После прекращения взрывов на складах суд возобновит свою работу в полном объеме в Калиновке.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство. Из-за пожара по измененному маршруту курсируют47 пассажирских поездов.

По состоянию на 6:00 27 сентября из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировалавзрывы в Калиновке как диверсию.