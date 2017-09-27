Власти Киева требуют устранить диспропорцию для бюджета столицы в государственном бюджете Украины на 2018 рек и внести изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления в доходы общего фонда бюджета столицы 100 процентов налога на доходы физических лиц. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета.

«Сегодня я надеюсь, мы примем еще одно важное решение, которое касается жизнеобеспечения столицы, а именно – «Обращение Киевского городского совета к Верховной Раде Украины и Кабинету Министров относительно справедливого распределения налога на доходы физических лиц между государственным бюджетом и бюджетом города Киева, - отметил Кличко. - В проекте решения мы требуем устранить диспропорцию для бюджета Киева в государственном бюджете Украины на 2018 год и внести изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления в доходы общего фонда бюджета столицы 100 процентов налога на доходы физических лиц».

Мэр отметил, что сегодня много говорят о децентрализации, о реформе местного самоуправления. А на делах получается так, что средств на осуществление органами местного самоуправления своих полномочий, средств на развитие общин оставляют все меньше.

«Ярким примером этому является представленные Кабинетом Министров в Верховную Раду проекты законов Украины «О государственном бюджете Украины на 2018 год» и «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины». Они абсолютно дискриминационны по отношению к территориальной общине города Киева», - подчеркнул Кличко.

Мэр на примере рассказал, почему проекты законов являются дискриминационными. Он отметил, что пересмотр формулы содержания отрасли «Образование» для местных бюджетов имело следствием в 2017 году передачу полномочий без передачи финансовых ресурсов. Образовательная субвенция была предусмотрена только на заработную плату педагогического персонала.

«В 2018 году по результатам анализа проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» для бюджета столицы предлагается не только уменьшение направлений использования субвенции, но и уменьшение объема субвенции на 369 млн грн. И это при задекларированном росте заработной платы педагогов! Неужели следствие образовательной реформы для педагогов Киева – это уменьшение заработной платы?» - отметил Кличко.

Ситуация в отрасли «Образование», отметил Киевский городской председатель, осложняется передачей на содержание бюджета города Киева 29-ти государственных высших учебных заведений I-II уровня аккредитации. «На это ориентировочно потребуется около 262 млн грн. Но финансовых ресурсов из госбюджета Киеву не предоставляют! В отличие от других регионов, которым на эти цели предусмотрено 16,5 млрд грн», - подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что дорожная инфраструктура Киева тоже не учтена. «В 2017 году Бюджетным кодексом Украины предусмотрен эксперимент по направлению сверхплановых поступлений таможенных платежей на содержание и развитие дорожной инфраструктуры. С 1 января 2018 года в структуре государственного бюджета должен действовать целевой дорожный фонд. Но в представленном проекте госбюджета для бюджета столицы средства дорожного фонда не предусмотрены вообще! Опять же, в отличие от других регионов, куда суммарно запланировано 11,4 млрд грн», - отметил Кличко.

Анахронизмом в учете местных бюджетов в контексте новых бюджетных отношений мэр Киева назвал и задолженность перед государством по среднесрочным займам. Их правительство оказывало в прошлые годы на покрытие разрывов между доходами местных бюджетов и расходами на делегированные полномочия. «Безусловно, такая задолженность местных бюджетов подлежит списанию в кратчайшие сроки. В частности 3,7 млрд грн долга бюджета города Киева», - отметил Кличко.

Мэр Киева отметил, что вызывает беспокойство и практика регулирования доли акциза на нефтепродукты. Так, частая смена алгоритма расчетов в режиме ручного управления привела к недополучению территориальными общинами ресурсов. И эта практика продолжается. Вместо доли местных бюджетов в 17,66% от общего объема поступлений акциза, что уравнивало бы местные бюджеты в темпах роста с государственным бюджетом, предлагается в изменениях в Бюджетный кодекс Украины оставить долю в 13,44%, которая действовала в 2017 году.