Антитеррористические учения на объекте энергетики в Виннице приостановлены в связи с чрезвычайным происшествием на военных складах в Калиновке, сообщает пресс-центр Служба безопасности Украины.

«Накануне учений Управление СБУ в Винницкой области проинформировало население о проведении плановых тренировок с 26 сентября представителями СБ Украины, Нацполиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил, пограничников, других региональных субъектов борьбы с терроризмом, органов власти и самоуправления, отрядов территориальной обороны», – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, антитеррористические учения были включены в план работ Управления СБУ в Винницкой области на 2017 год еще в конце прошлого года.

«Проведение таких учений предусмотрено действующим законодательством. Напомним, что только в сентябре подобные учения прошли в Николаевской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Донецкой областях», – подчеркнули в СБУ.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

По данным Винницкого горсовета, территория Винницы не попадает в зону поражения боеприпасов имеющихся на горящем складе.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство. Из-за пожара по измененному маршруту курсируют 47 пассажирских поездов.

По данным Генерального штаба, площадь возгорания составляет около 10% от общей площади арсенала.

Премьер-министр Владимир Гройсман допускает, что причиной пожара могли стать внешние факторы.

По состоянию на 6:00 27 сентября из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек.

Пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщила, что интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась. Саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.