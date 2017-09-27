С полигона Капустин Яр в Астраханской области РФ проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь» с перспективным боевым оснащением.

Информация по запуску «Тополя» будет использована для создания эффективных средств преодоления ПРО, сообщили в вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

«Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения с Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь», - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, «целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет».

В ведомстве уточнили, что учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Казахстан).

«В ходе испытания получены экспериментальные данные о параметрах целевой обстановки, формируемой боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны. В последующем эта информация будет использована в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО для оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет», - уточнили в министерстве.