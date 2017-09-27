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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие, в результате боевых действий один украинский защитник получил ранения.

«В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Уже по типовой тактике российско-оккупационные группировки активизировали обстрелы наших позиций в период после 18:00», – говорится в сообщении.

Так, на донецком направлении, по данным штаба, боевики трижды били по окрестностям Авдеевки из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники огнем жестко пресекали активность врага. В результате этого противостояния, около 18:00, получил ранения один военнослужащий. Сейчас пострадавший находится в военно-медицинском лечебном учреждении, состояние его здоровья удовлетворительное. Кроме того, в конце суток под гранатометными обстрелами оказались наши укрепления у Каменки и шахты Бутовка.

На приморском направлении противник также применял гранатометы на подступах к Марьинке, крупнокалиберные пулеметы у Широкино, а из вооружения БМП бил в районе Гнутово.

На луганском направлении пророссийские наемники дважды из стрелкового оружия открывали огонь неподалеку Крымского.

В штабе подчеркнули, что во время 12 обстрелов бойцы АТО симметрично отвечали врагу. 
ForUm

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