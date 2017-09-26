также в разделеСтолица
Экс-главу правления «Старокиевского банка» подозревают в присвоении 82 миллионов 21
В Киеве парень угрожает прыгнуть с Моста влюбленных 37
В Киевоблсовете подрались депутаты 68
Музей Майдана в Киеве появится через 5-7 лет 26
Суд арестовал компании и авто Крымчака 31
В Киеве зафиксирован еще один температурный рекорд 82
В Киеве объявлено штормовое предупреждение 118
Завтра в работе киевского метро возможны изменения 40
Таксиста-наркомана, задавившего человека в Киеве, арестовали без права залога 84
Жара в Киеве побила очередной рекорд 43
Киевсовет не стал запрещать политическую агитацию в школах 30
На крыше столичной многоэтажки прогремел взрыв, есть пострадавшие 45
В Киеве фура раздавила женщину 170
Цены на автогаз в столице упали ниже 13 гривен 32
Киевсовет создал муниципальную охрану 48
В Киеве под колесами трамвая погибли мать с ребенком 401
Сильный ливень затопил улицы Киева 93
Киевсовет поддержал переименование «Петровки» 63

Мужчина, который сегодня в Киеве угрожал спрыгнуть с Моста влюбленных, передумал, сообщает 112 Украина.

Он простоял на мосту почти три часа. Все это время с ним общался правоохранитель, который уговаривал его не прыгать.

«В конце так случилось, что мужчина попросил всех разъехаться, в том числе, кареты скорой, спасателей, всех полицейских. После того как все разъехались, он поднялся на мост, все ему поаплодировали. Сейчас он счастлив и говорит, что у него все в порядке», - сообщает корреспондент канала.

По словам мужчины, сегодня он нашел хороших людей.

Как сообщалось ранее, сегодня из-за попытки самоубийства на Мосту влюбленных в центре Киева  было парализовано автомобильное движение. Молодой человек спустился на опоры Паркового моста (Моста влюбленных), ругался и угрожал спрыгнуть. Также он рассказал полицейскому о том, что у него есть недопонимание с девушкой: она из России, он из Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги