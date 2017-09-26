Мужчина, который сегодня в Киеве угрожал спрыгнуть с Моста влюбленных, передумал, сообщает 112 Украина.

Он простоял на мосту почти три часа. Все это время с ним общался правоохранитель, который уговаривал его не прыгать.

«В конце так случилось, что мужчина попросил всех разъехаться, в том числе, кареты скорой, спасателей, всех полицейских. После того как все разъехались, он поднялся на мост, все ему поаплодировали. Сейчас он счастлив и говорит, что у него все в порядке», - сообщает корреспондент канала.

По словам мужчины, сегодня он нашел хороших людей.

Как сообщалось ранее, сегодня из-за попытки самоубийства на Мосту влюбленных в центре Киева было парализовано автомобильное движение. Молодой человек спустился на опоры Паркового моста (Моста влюбленных), ругался и угрожал спрыгнуть. Также он рассказал полицейскому о том, что у него есть недопонимание с девушкой: она из России, он из Украины.