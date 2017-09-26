Реакция официального Будапешта на украинский закон об образовании связана с предстоящими парламентскими выборами в Венгрии и является попыткой отвлечь внимание от собственных проблем. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

«Все эти истерические заявления венгерской стороны связаны прежде всего с парламентскими выборами в Венгрии, которые состоятся в следующем году, а также с тем, что Венгрия хочет отвлечь внимание от проблем в отношениях с ЕС, в частности в контексте миграционных вопросов. Нам в этой ситуации надо действовать спокойно, взвешенно, мы должны продемонстрировать, что мы великая европейская нация, мы имеем национальные интересы, у нас есть свой хребет и нас на этом пути не сломать», - сказал Елисеев, сообщает Эспрессо.TV.

Чиновник отметил, что в этом вопросе Украина готова как к двустороннему диалогу, так и к привлечению международных экспертов.

«Здесь важно идти на диалог. К сожалению, венгерская сторона, вместо того, чтобы урегулировать эту проблему в двустороннем формате, решила идти на более широкие форматы. Но мы готовы в ближайшее время организовать двусторонние консультации и привлечь экспертов, чтобы доказать, что этот закон соответствует лучшим европейским стандартам и интересам венгерского нацменьшинства, так и украинской стороны», - добавил Елисеев.

Как сообщалось, 25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, дав таким образом старт реформе образования.

Руководитель Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече из-за нового закона Украины об образовании.

Сегодня, 26 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что правительство страны решило блокировать все дальнейшие решения Евросоюза, направленные на сближение ЕС с Украиной.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич анонсировала дату переговоров между Украиной и Венгрией касательно закона «Об образовании», встреча запланирована на 19 октября.