Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на линии разграничения в Донецкой области боевика террористической организации «ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель Мариуполя в июня 2014 года добровольно присоединился к так называемой «интернациональной бригаде «Пятнашка».

Оперативники спецслужбы задокументировали, что боевик, в частности, участвовал в штурме донецкого международного аэропорта и в феврале 2015 году в захвате террористами города Дебальцево.

Сотрудники СБ Украины задержали боевика в Марьинском районе Донецкой области при попытке перейти на территорию контролируемую украинскими властями для посещения родственников.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, задержанному боевику сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.