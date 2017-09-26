Вопрос о предоставлении Украине летального оружия пока имеет поддержку на уровне руководителей ведомств и министерств Соединенных Штатов Америки (США). Об этом сегодня во время брифинга заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Из всех наших встреч, которые мы имели в США, которые президент имел в США, мы понимаем, что на высшем уровне руководителей ведомств и министерств США это, помимо того, что есть двухпартийная поддержка Конгресса, полностью поддерживается предоставления оружия Украина... Я думаю, что это решение будет принято, будет принято президентом Трампом», - заявила Климпуш-Цинцадзе, сообщает РБК-Украина.

Вице-премьер отметила, что попытки Российской Федерации связать вопрос предоставления Украине оружия с ведением миротворческого контингента ООН на Донбасс является элементом давления на США, когда они приблизились к принятию положительного решения.

Как ранее сообщал ForUm, Сенат США одобрил проект закона, которым предполагается выделение 500 миллионов долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и обороны.