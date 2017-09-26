В МИД РФ заявили, что в Украине «ничего такого не происходит», чтобы поставлять Вооруженным силам Украины американское оружие. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

«Ничего такого не происходит на Украине сейчас, чтобы диктовало хоть малейшую необходимость таких опасных шагов», - сказал Ульянов.

По его словам, такое решение будет однозначной попыткой США «подлить масла в огонь» как будто уровень противостояния и напряженности недостаточен, сообщает УНИАН.

«Я думаю, что даже в американской администрации многие отдают себе в этом отчет, почему до сих такие поставки не осуществлялись. Если политика США изменится на этом направлении, то, конечно, может грозить серьезным обострением ситуации», - сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, Сенат США одобрил проект закона, которым предполагается выделение 500 миллионов долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и обороны.