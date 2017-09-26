В 2015 году экс-глава СБУ Валентин Наливайченко потребовал от Виктора Медведчука отвезти его в Белгород, при этом Медведчук и члены экипажа подписали документ о неразглашении в течение 10 лет. Об этом в эфире «112 Украина» заявил Вадим Рабинович, народный депутат Украины, лидер партии «За життя».

Рабинович утверждает, что заявления Наливайченко на недавнем допросе в СБУ том, что он «не летал во вражескую страну», не соответствуют действительности.

«Я скажу то, что знаю и за что готов нести ответственность. 3 апреля 2015 года Валентин Наливайченко приехал в аэропорт«Жуляны» с тремя своими помощниками и сказал господину Медведчуку: Родина требует, чтобы ты меня взял в самолет, и отвез в Белгород. Медведчук и члены экипажа получили такую бумажку, где они расписались за 10 лет неразглашения этой ситуации для того, чтобы господину Наливайченко быть застрахованным, что сегодня и происходит», — сообщил Рабинович.

Народный депутат также сообщил, что приземлившись в России, экс-глава СБУ встретился в главой ФСБ РФ и Сергеем Ивановым.

«Вы сегодня сделали что? Сегодня пограничникам уже предъявлено обвинение. И я, кстати, считаю свое выступление депутатским запросом и обращаюсь в Службу безопасности. Вы просто не имеете права мальчика, который пропускал тогдашнего Службу безопасности – судить. Да, он же считал, что это страна, это государство!» — возмутился Рабинович.

После детального изучения биографии экс-главы СБУ нардеп также обратил внимание на отдельные несоответствия в разных вариантах биографии Наливайченко.

«Господин Наливайченко закончил с отличием университе и стал работать заведующим отдела по работе с иностранцами. Потом его рекомендуют знаете куда? Червонопрапорный имени Юрия Андропова Институт КГБ. С 1991 по 1994 год. Дорогие друзья, я открою вам маленькую тайну. В 1992 году Борис Ельцин издал специальный указ, по которому учиться в этом заведении замечательном могут только те, кто примут присягу на верность России. Я еще раз повторяю: на верность России. Поэтому все, кто наши там учились, они проучились один год и уехали. Господин Наливайченко учился в школе КГБ до 1994 года. Сейчас беру и читаю его биографию, которую он подал в МИД. Там написано, что в этот период, с 1992 по 1994 год, он работал заместителем директора по экономике, маркетингу и менеджменту ООО «Качество Запорожья». Что-то тут не то», — сказал народный избранник.

Перед отъездом в Украину, где Наливайченко устроился в МИД, у него состоялась шестичасовая встреча с Сергеем Ивановым, утверждает Рабинович.

«После этого вы устроились работать патриотом, долго рассказывали всем, какой вы агент Запада. Я думаю, что это тоже была часть вашей легенды. Вы дважды только действительно были, ну, как сказать, задействованы. Первый раз это когда поехали спасать Януковича. И второе, я утверждаю, и прошу, чтобы мои слова были расследованы. Вы дали крымской «Альфе, лично вы, дали крымской Альфе команду сложить оружие, разойтись по домам и не сделать ни одного выстрела. Это сделали вы —господин Наливайченко», — заявил лидер партии «За життя».

Рабинович утверждает, что сегодня Наливайченко просто подставляет пилотов самолета и пограничников, не учитывая того, что камеры наблюдения зафиксировали полеты экс-главы СБУ.