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Министерство экологии и природных ресурсов совместно с правоохранительными органами выясняет обстоятельства массовой гибели рыбы в Молочном лимане. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительным выводам правоохранительных органов безответственность подрядчика (ООО «Техморгидрострой Николаев»), и халатное выполнение им условий договора стало причиной замора рыбы в промоине между Азовским морем и Молочным лиманом», - говорится в сообщении.

По данным экоинспекторов, мор рыбы произошел в связи с отсутствием водообмена между Азовским морем и Молочным лиманом, который перестал функционировать из-за занесения его русла песком.

На территории канала работают специалисты Госэкоинспекции . Также работники НПП «Приазовский» совместно с представителями Нацгвардии и ГосЧС собственными силами осуществляют расчистку канала.

Сейчас совместными усилиями уже удалось соорудить дамбу, которая дает возможность поднять уровень воды в канале для выхода рыбы в Азовском море.

Договор на проведение дноуглубления (расчистки) канала Молочный лиман - Азовское море с подрядчиком заключен Департаментом экологии и природных ресурсов Запорожской ОГА. Согласно календарному графику, установленному договором, ООО «Техморгидрострой Николаев» в течение августа 2017 года должно было выполнить 70% всех запланированных работ. Однако по предварительной информации подрядчик не приступил к выполнению работ.

Мелитопольская прокуратура уже открыла уголовное производство.
ForUm

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