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Европейские производители поставляют оружие в Африку и на Ближний Восток, при этом используя в качестве посредников оборонные предприятия Украины.

Об этом сообщает специальный Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции (OCCRP) со ссылкой на документы, попавшие в его распоряжение, передают Українські Новини.

«Документы, полученные OCCRP, свидетельствуют о том, что власть и компании Украины сделали себя ключевым звеном в сети, которая поставляет вооружение советского образца из Европы в Африку и на Ближний Восток. Многие из этих видов оружия поставляются из стран, которые являются членами ЕС», - говорится в статье.

По данным проекта, военный транспорт стоимостью не менее 4,1 миллиона долларов, был куплен в Польше, которая является членом ЕС и руководствуется строгими правилами экспорта оружия, а уже затем частями отправлен в Украину. После этого 45 машин из всей партии были переправлены в Восточную Африку через Объединенные Арабские Эмираты.

«Это как «отмывание» грязных денег, проходящих через серию счетов - транспортные средства были «отмыты», чтобы скрыть их истинное происхождение, маршрут и назначения», - отмечается в расследовании.

На более чем тысячи страницах документов речь идет об участии в незаконной торговле оружием частной украинской компании «Техимпекс», которая ремонтирует, модернизирует и продает военную технику, а также связанной с ней британской компании S-Profit. Совместно они успешно обходят эмбарго Евросоюза на продажу оружия Судану и Южному Судану.

«В основе экспортной сделки лежит лазейка в законах Украины, которая позволяет удалить источники и назначение оружия, которое перемещается по миру, из документов», - отмечают в OCCRP.

Напомним, 25 сентября правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет, заявив, что Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан. В государственной внешнеторговой фирме «Укринмаш» опровергли эту информацию
ForUm

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