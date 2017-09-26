Прокуратура Луганской области сообщила об изменении ранее сообщенного подозрения депутату Луганского областного совета, а ныне одному из должностных лиц так называемой «администрации главы «Луганской народной республики». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (умышленные действия, направленные на пособничество насильственному свержению конституционного строя и захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (умышленные действия, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины), ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК Украины в отношении депутата Луганского областного совета VI созыва.

Установлено, что в 2014 году гражданин Украины дал согласие и инициировал свое назначение на должность так называемого «помощника по внутренней политике и связям с общественностью председателя «Луганской народной республики».

«Сейчас так называемый чиновник обеспечивает информационную политику и осуществляет пропаганду деятельности террористической организации «ЛНР» на оккупированной территории Луганской области, нарушая интересы граждан Украины, проживающих на указанной территории», - сообщили в прокуратуре.

Поскольку указанный гражданин скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, он объявлен в розыск, и на основании постановления суда начато специальное досудебное расследование.

Как сообщает Укринформ, речь идет о доверенном лице экс-«губернатора» Луганщины Александра Ефремова – Родионе Мирошнике. Во время президентских выборов 2004 года Мирошник выполнял обязанности пресс-секретаря кандидата Виктора Януковича.

Короткое время в 2010 году занимал должность заместителя председателя Луганской ОГА; после освобождения возглавил областную государственную телерадиокомпанию.

Сегодня Мирошник называет себя «официальный представитель «ЛНР» в политической группе на Минских переговорах».