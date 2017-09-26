На предприятии «Биофарма» горели производственные помещения. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Белой Церкви.
Соответствующими службами были проведены замеры по выявлению возможных выбросов вредных веществ в ближайшем к чрезвычайной ситуации микрорайоне (вул. Карбишева).
«Вредных веществ не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью жителей нет. Проведенные измерения соответствующими службами показали незначительное превышение уровня продуктов горения в воздухе», - заверили в горсовете.
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