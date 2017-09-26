Сотрудники Управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни ГФС в пункте пропуска «Борисполь» в сотрудничестве с СБУ изъяли 21 мобильный телефон iPhone 8, который незаконно перемещали через таможенную границу Украины. Об этом сообщает Главное управление ГФС в Киевской области.

11 мобильных телефонов iPhone 8+ и 10 мобильных телефонов iPhone 8 с нарушением таможенных правил пытался ввезти наш соотечественник, прилетевший из США транзитом через Германию.

Для прохождения таможенного контроля гражданин избрал упрощенную систему – «зеленый коридор», чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

Телефоны были обнаружены во время проверки багажа авиапассажира с помощью технических средств таможенного контроля.

Мировая премьера новинки от компании Apple - iPhone 8 и iPhone Х состоялась 12 сентября.