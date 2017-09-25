Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Волновахском районе Донецкой области сеть информаторов террористической организации «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что уроженец Волновахского района в 2014 году присоединился к одному из незаконных вооруженных формирований «ДНР». В течение 2016-2017 годов боевик привлек к сотрудничеству в качестве информаторов нескольких местных жителей родного района, которые остались на территории, подконтрольной украинской власти.

Информаторы собирали данные о перемещении, дислокации военной техники и подразделений сил антитеррористической операции вблизи линии разграничения и телефоном передавали информацию террористам.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что координаты, которые передавали злоумышленники, использовались для обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Оперативники СБ Украины задержали двух активных участников информаторской сети по месту жительства, в отношении остальных злоумышленников продолжаются соответствующие процессуальные действия.

Открыто уголовное производство и сообщено задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Одному из информаторов суд уже избрал меру пресечения – одержание под стражей. В связи с пребыванием организатора на оккупированной территории, следователи СБУ начали процедуру специального предварительного расследования для передачи материалов в суд для заочного осуждения боевика. Продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.