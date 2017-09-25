Народные депутаты Украины, представляющие различные политические партии, Андрей Левус, Андрей Лозовой, Дмитрий Линько, Евгений Дейдей требуют от Генеральной прокуратуры Украины разобраться в сомнительных строительно-сепаратистских схемах скандально известного одесского бизнесмена Аданана Кивана.

Об этом говориться в запросах народных избранников на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко. Как утверждают нардепы, в свое время бизнес-партнеры Игорь Марков и Аднан Киван незаконно вывели под строительство очередной высотки санаторные земли в Одессе. Речь идет о землях бывшего санатория «Нефтяник» на улице Каманина, где теперь «красуется» очередная «жемчужина» от «Кадорр-Групп».

И хотя Игоря Маркова и его сторонников по запрещенной в Украине политической партии «Родина», давно нет в Одессе, они получают дивиденды от успешно проведенных с Киваном сделок. Более того, народные избранники, а также известный политический деятель Дмитрий Корчинский, утверждают, что деньги от строительного бизнеса Аднана Кивана идут на финансирование так называемых «ДНР/ЛНР».

Эта история получила и большой общественный резонанс, о чем свидетельствует стремительно набирающий количество просмотров ролик о бизнес отношениях Кивана и Маркова.

По мнению депутатов, к расследованию ГПУ должны подключиться и специалисты из Службы безопасности Украины и проверить информацию о финансировании Киваном боевиков «ДНР/ЛНР». Также народные депутаты возмущены наглостью сирийского бизнесмена, который пытается свою сомнительную деятельность прикрыть якобы выданной ему лично в Администрации Президента Украины индульгенцией на бизнес, ссылаясь на личные связи с заместителем главы Администрации Президента Виталием Ковальчуком.