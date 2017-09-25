За многочисленными акциями так называемого «народного гнева», которые с завидной периодичностью стали проходить в Одессе, как выяснилось, стоит одна и та же персона – сирийский бизнесмен Киван Аднан.
Малочисленная, но агрессивная группа «патриотов», обслуживающих сирийского застройщика, за последнее время отметилась целым рядом погромов: на строительных объектах конкурента Кивана компании «Гефест», возле одесской прокураторы, здания мэрии на Думской 1. Вчера погромщики пришли в свято-пантелеймоновский монастырь украинской православной церкви.
Погром был устроен под видом борьбы с незаконными, по мнению активистов, юнипаркерами монастыря.
В ночном нападении на монастырь участвовали те же активисты, которые были замечены в силовой защите строительных площадок компании «кадор». Речь идет об одесском филиале партии «Свобода» и группе «С-14». Ранее в СМИ было опубликовано видео, на котором зафиксировано, как члены радикальных националистических организаций собираются на инструктаж на одном из строящихся объектов Кивана на улице Каманина.
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