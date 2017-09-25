Президент Украины Петр Порошенко назначил государственные стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства. Среди стипендиатов – незаконно заключенный в России режиссер Олег Сенцов, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.
Соответствующий документ № 282 Порошенко подписал сегодня.
Этим указом продолжается выплата режиссеру стипендии. В мае 2015 года Президент назначал Сенцову государственную стипендию своим указом № 306.
Двухлетние стипендии также получили ряд выдающихся деятелей украинской культуры. Девять стипендиатов будут получать выплату пожизненно.
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