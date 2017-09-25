Следователи прокуратуры Днепропетровской области совместно с СБУ задержали государственного служащего Днипровского городского совета во время получения неправомерной выгоды (ч.1 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что главный специалист одного из отделов Департамента по работе с активами Управления земельных отношений Днипровского горсовета получил от гражданина неправомерную выгоду в размере 10 тыс. гривен за содействие в получении права собственности на земельный участок в Днипре.

22 сентября 2017 возле станции метро во время получения неправомерной выгоды указанное лицо было задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении указанного уголовного преступления и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.