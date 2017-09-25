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Прокурор Киева Роман Говда в пятницу, 22 сентября, вручил уведомление о подозрении народному депутату Украины Олесю Довгому. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Народный депутат Украины подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины, а именно в злоупотреблении властью и служебным положением во время выполнения им полномочий заместителя Киевского городского председателя – секретаря Киевского горсовета.

В результате указанных действий незаконно переданы в собственность жилищному кооперативу 10 земельных участков природно-заповедного фонда – заказника местного значения «Остров Жуков» общей площадью 44,25 га, чем нанесен государственным интересам ущерб на общую сумму 81,7 млн грн, что является тяжкими последствиями.

Как сообщал ForUm, в пятницу утром, 22 сентября, генпрокурор Юрий Луценко подписал обновленное сообщение о подозрении депутату Олесю Довгому. 

 
ForUm

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