В Краснодарском крае РФ раскрыли семью, которая, предположительно, убивала и ела людей на протяжении 20 лет.

Сотрудники полиции выяснили, что кубанская семья убила, по предварительным данным, 30 человек, сообщает «Блокнот Краснодар».

Отмечается, каннибалы делали из жертв заготовки. В редакцию издания поступила информация от читателя, который сообщает, что семья связана с историей о «людоеде», чей телефон обнаружили ранее на улице Репина. Мужчина около летного училища потерял телефон, на котором хранились фото убийц с расчлененными трупами. В ходе расследования полиция обнаружила тела семи жертв каннибалов.

«Женщина по фотографиям опознала более 30 жертв, которых она с мужем убивали, а потом ели тела. Потом приехал психолог из н. Новгорода и раскрутила по разговору жену убийцы, которая пошла в расклад и опознала около 30 жертв, считавшихся без вести пропавшими. И за сегодняшнюю ночь следственная группа раскопала 7 трупов. Дома у них нашли множество телефонов жертв, различные видеоуроки и рецепты приготовления человечины и тд. Так на фото дата стоит 28.12.1999. Эта же женщина все это время работала медсестрой в летном училище и предположительно курсантов летчиков кормила тушенкой из человечины. Эти «...» более 20 лет людей жрали (орфография и пунктуация автор сохранены. - Ред.)», - сообщил источник.

Ранее рабочие нашли на улице Репина телефон, в котором увидели многочисленные фото мужчины с расчлененными трупами.

Правоохранительные органы подтвердили информацию о людоеде из Краснодара, которого подозревают в убийствах и приготовлении своих жертв в пищу.

Полиция прокомментировала происходящее. Так, задержанный гражданин «Б» не стал отрицать, что найденный на улице Репина телефон принадлежит ему. На фото, сохраненных в памяти гаджета, мужчина позировал с кистью мертвой женщины, при этом засунув конечность себе в рот. Полиция выяснила, что владелец телефона проживает на улице Дзержинского и выехала на место. При задержании краснодарец оказывал сопротивление. Позже он объяснил стражам правопорядка, что нашел расчлененную женщину в лесном массиве. Он взял с собой в рюкзак части трупа и отправился на общественном транспорте домой, а после на работу. Там он и сделал ужасающие снимки.

«В рамках оперативно-розыскных мероприятий была обследована вся территория летнего училища, по результатам чего был обнаружен скальп, который, как в последующем объяснил гражданин «Б», он отрезал 10 сентября, перед тем как выбросить данные конечности в мусорные баки. Свои действия он объяснять не может, ссылаясь на то, что просто совершил глупость», - сообщили в правоохранительных органах.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшей. При осмотре квартиры, в которой проживает подозреваемый, стражи правопорядка нашли нечто похожее на «заготовки».