Гражданам Украины, которые посещают автономную область Каталония, следует избегать массовых скоплений людей, сообщает Департамент консульской службы МИД.

«В связи с повышенной общественной активностью, которая наблюдается в автономной области Каталония течение последних недель и может иметь место в течение следующего месяца, рекомендуем избегать массовых скоплений людей. Просим также неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в Испании, в частности, иметь при себе оригиналы паспортных документов», - подчеркнули в дипведомстве.

В случае чрезвычайных ситуаций (в случае угрозы жизни или гибели людей) следует обращаться на «горячую линию» Генконсульства +34 629 38 2936.