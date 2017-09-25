также в разделеОбщество
В ВСУ создали новый костюм для снайперов 10
«Укринмаш» отрицает поставки оружия в Южный Судан 16
Нардепы требуют от ГПУ проверить законность деятельности бизнесмена Кивана 31
Украину обвинили в поставках оружия в Южный Судан 35
Омелян подал в суд на МАУ 15
В Украину идут заморозки 93
Чиновник горсовета Днипра погорел на взятке 20
Турчинов: В ОРДЛО увеличивается количество оружия и боеприпасов 29
ООН указывает на ухудшение ситуации с правами человека в Крыму 18
Довгому вручили подозрение 18
Минюст: Объединить иски Украины к РФ невозможно 37
Экс-директор «Информационных судебных систем» пытался выехать в РФ 37
Украинцам рекомендуют пересекать границу Беларуси с РФ только на самолете 104
Украина выступила против закрытия аэропортов Харькова, Днипра и Запорожья 128
Балчун о работе в Украине: Наибольший успех в том, что я выжил и вернулся 62
Российский суд продлил арест Сущенко 19
Муженко: Решение о предоставлении Канадой оружия для Украины «висит в воздухе» 33
Власти Венгрии хотят обсудить с Гриневич закон об образовании 26

Гражданам Украины, которые посещают автономную область Каталония, следует избегать массовых скоплений людей, сообщает Департамент консульской службы МИД.

«В связи с повышенной общественной активностью, которая наблюдается в автономной области Каталония течение последних недель и может иметь место в течение следующего месяца, рекомендуем избегать массовых скоплений людей. Просим также неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в Испании, в частности, иметь при себе оригиналы паспортных документов», - подчеркнули в дипведомстве.

В случае чрезвычайных ситуаций (в случае угрозы жизни или гибели людей) следует обращаться на «горячую линию» Генконсульства +34 629 38 2936.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги