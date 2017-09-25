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Посольство Республики Беларусь в Украине выразило украинской стороне протест в связи с проведением неизвестными акции под зданием дипломатического представительства в Киеве, сообщается на сайте посольства.

Отмечается, что 23 сентября группа неустановленных людей перед зданием посольства Республики Беларусь в Киеве провела «хулиганскую акцию антибелорусской направленности».

«Принимая во внимание, что участвующие в акции скрывали лица, вели себя нагло и агрессивно, использовали файеры, посольство Республики Беларусь в Украине выразило протест украинской стороне и потребовало провести соответствующее расследование, а также обеспечить безопасность функционирования белорусской дипломатической миссии в соответствии со ст. 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961г.» – говорится в сообщении.
ForUm

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