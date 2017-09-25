Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании».

Правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет, заявив, что Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан. В государственной внешнеторговой фирме «Укринмаш» опровергли эту информацию.

Средства из конфискованных $200 млн бывших чиновников из окружения экс-президента Виктора Януковича поступили в государственный бюджет Украины.

Руководитель Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече из-за нового закона Украины об образовании.

Украинский суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество, а также средства в Украине бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Российский суд на 2 месяца продлил срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко.

В селе Белогородка Киево-Святошинского района неизвестные до смерти забили председателя правления АО «Киевоблэнерго» Ивана Полывяного в его собственном доме.

Украинец Сергей Торчинский завоевал первую медаль на спортивных соревнованиях «Игры непокоренных», которые проходят в Канаде.