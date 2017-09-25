Представитель президента в парламенте, заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко» Ирина Луценко не исключает, что пункт о введении миротворческих сил Организации Объединенных Наций может быть внесен в законопроект о реинтеграции Донбасса. Об этом она сказала журналистам.

Она сказала, что еще не виделась с Президентом Петром Порошенко, и поэтому, точно не может сказать, обсуждался ли законопроект о реинтеграции Донбасса во время его визита в США.

«Но я думаю, что все те нормы, все те механизмы, все те инструменты, которые заложены в этот закон о реинтеграции Донбасса, проговаривались тем или иным образом с президентом (Дональдом) Трампом, я думаю, что и с премьер-министром Канады (Джастином Трюдо)», - сказала Луценко, сообщает УНИАН.

При этом, она сказала, что партнеров Украины, которые ввели против России санкции, «в первую очередь интересовало, какие инструменты будут заложены для того, чтобы реинтегрировать Донбасс». Она напомнила, что недавно во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, в котором принимал участие президент Украины, шла речь и о миротворческой миссии. Она сказала, что инициатива Украины о размещении миротворцев на Донбассе также касается того, что эта миротворческая миссия «отчасти должна начать процесс реинтеграции Донбасса».

Кроме того, отвечая на уточняющий вопрос, внесен ли пункт о миротворцах в законопроект по реинтеграции Донбасса, она напомнила, что неоднократно заявляла, что «до последнего момента такого пункта в законе нет».

«Но, после того как пройдут консультации в Соединенных Штатах, он может появится, возможно нет. Все будет зависеть от формы, от момента, когда будет введена такая миссия», - отметила Луценко.

Вместе с тем, Луценко обратила внимание, что Порошенко уже обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу с предложением уже направить на Донбасс техническую оценочную миссию, которая ознакомится и проанализирует текущую ситуацию и проблемы на Донбассе.

«Заедет такая (оценочная. – Ред.) миссия для того, чтобы посмотреть, можно ли направлять такую миротворческую миссию, в какую часть, где она будет находиться для того, чтобы начать этот процесс направления миротворческой миссии в Украине», - заявила Луценко.

Напомним, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.

Позже Президент Петр Порошенко поручил разработать законопроект о реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.

20 сентября Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворческую миссию на Донбассе.