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Посольство Украины в Республике Беларусь рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок, связанных с пересечением белорусско-российской государственной границы, кроме пересечения авиационным транспортом, сообщает пресс-служба посольства.

«Россия, ссылаясь на отсутствие пунктов пропуска через российско-белорусскую государственную границу, запретила ее пересечение гражданами третьих стран, кроме граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, в том числе членами дипломатического и административно-технического персонала дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций», – говорится в сообщении.

В посольстве также подчеркнули, что Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило, что с 15 мая 2017 года российская сторона осуществляет пограничный контроль воздушных судов, прибывающих в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь, а также возвращающихся в обратном направлении. В этой связи всем гражданам третьих стран, включая членов дипломатического и административно-технического персонала дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций рекомендуется для поездок по указанному маршруту использовать авиационный транспорт.

По информации Министерства иностранных дел Республики Беларусь, учитывая то, что между Республикой Беларусь и Российской Федерацией отсутствуют действующие соглашения о пунктах пропуска, решение об установлении пунктов пропуска на белорусско-российском участке государственной границы не принимались, контроль на этом участке государственной границы Пограничной службой Республики Беларусь не осуществляется.

«В связи с этим, Посольство Украины в Республике Беларусь рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок, связанных с пересечением белорусско-российской государственной границы, кроме пересечения авиационным транспортом. Еще раз обращаем внимание граждан о существующей опасности при планировании поездок в Российскую Федерацию, агрессия которой против Украины продолжается с 2014 года», – сказано в сообщении.
ForUm

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