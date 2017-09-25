Народные депутаты продемонстрировали рекордно низкие показатели участия в голосованиях Верховной Рады в сентябре, сообщает пресс-служба «Комитета избирателей Украины».

Отмечается, что в среднем один нардеп принял участие в четверти, 25%, голосований за месяц, что является самым низким показателем за 2017 год. Для сравнения: в июле один депутат участвовал в среднем в 48% голосований Рады, июне - 55%, мае - 49%, апреле - 45%, марте - 54%, феврале - 51%, январе - 50%.

Всего в сентябре регулярно голосовали (более чем в половине случаев) только 60-80 депутатов. Так, 22 сентября в парламенте активно голосовали 52 нардепа, 21 сентября - 85, 20 сентября - 80, 19 сентября - 87, 8 сентября - 62, 7 сентября - 99, 5 сентября - 134 из 422.

В КИУ подчеркнули, что в общем 353 народных депутата пропустили половину и более голосований в сентябре (то есть, не нажимали «за», «против» или «воздержался»). Из них 46 депутатов пропустили более 90% голосований. Они либо отсутствовали на рабочем месте, или сознательно не голосовали.

В ВР также 19 депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц. Из них 6 из группы «Видродження» - Барвиненко В.Д. Бондарь В.В., Пресман А.С, Кацуба В.Н., Писаренко В.В., Шкиря И.Н., 6 внефракционных - Жеваго К.В., Мураев Е.В., Клюев С.П. , Константиновский В.Л., Онищенко А.Р., Ярош Д.А., 5 членов «Опоблока» - Ларин С.Н., Шенцев Д.А, Звягильский Ю.Л. Бакулин Е.Н., Рабинович В.З., 2 БПП - Кривохатько В.В. и Чепинога В.М.

Всего в сентябре произошло 933 голосования, 856 из которых касались поправок к законопроекту №6232 относительно судебной реформы.