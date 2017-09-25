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Адвокат бывшего председателя Одесской ОГА, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Маркин Галабала заявил о намерении защиты обжаловать решение суда о взыскании 3,4 тыс. грн штрафа, назначенного его подзащитному за незаконное пересечение границы.

«Мы будем обжаловать. Мы еще на руки постановление не получили, надеемся, что сегодня получим. У нас есть 10 дней, будем обязательно подавать апелляционную жалобу», - заявил он, сообщает УНИАН.

Также адвокат добавил, что предстоящую апелляцию будет рассматривать апелляционный суд Львовской области.

Напомним, 22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал лишенного украинского гражданства бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и постановил оштрафовать его на 3,4 тыс. грн.
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