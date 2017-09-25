также в разделеОбщество
Балчун о работе в Украине: Наибольший успех в том, что я выжил и вернулся 23
Российский суд продлил арест Сущенко 11
Муженко: Решение о предоставлении Канадой оружия для Украины «висит в воздухе» 19
Власти Венгрии хотят обсудить с Гриневич закон об образовании 20
Суд арестовал все имущество экс-главы МВД Захарченко 26
В Украину возвращается тепло 220
У нового прокурора сил АТО – особняк, два авто и Harley 95
Российский пранкер утверждает, что таки разыграл Волкера 37
В Канаде стартовали «Игры непокоренных» 60
В Бердичеве из-за аномального града объявлена ЧС 46
Руководство госпредприятия требовало 1,5 миллиона взятки с подчиненного 30
Подрыв «министра»: В «ДНР» заявили о задержании украинских разведчиков 120
Пожар в детском лагере «Виктория»: экс-начальник пожарной охраны указал на странности 219
Судью, пытавшуюся дать взятку Холодницкому, арестовали с возможностью залога 51
СМИ назвали причину срыва переговоров по обмену 100
В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности 36
22 сентября. Картина дня 247
Нардеп Дейдей инициировал проверку ГПУ строек Аднана Кивана на санаторных землях Одессы 77

Украина на этой неделе предоставит аргументацию о необоснованности рекомендаций от Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) об ограничении полетов для европейских авиакомпаний над восточной частью Украины. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе брифинга.

«Я благодарен коллегам из Европейского Союза, которые вместо того чтобы поставить нас перед фактом, с нами в переговорном процессе. У меня был разговор по этому поводу с еврокомиссаром по вопросам транспорта и мобильностям госпожой Бульц. Мы договорились, что на этой неделе мы предоставим всю аргументацию украинской стороны о том, что мы считаем такой бюллетень не соответствующим действительности. Мы уже неделю ждем ответа от других ведомств Украины, и надеюсь, что как можно быстрее их получим и отправим европейской стороне», – сказал министр, сообщает УНИАН.

По словам Омеляна, европейские коллеги объяснили рекомендации о запрете полетов повышением требований к безопасности. «Нам на данный момент не понятны основания для усиления мер по безопасности, потому что, по нашей информации, ухудшения ситуации не происходит. Нам европейские партнеры объяснили это тем, что у них повысились требования к безопасности и это стало причиной появления этого проекта бюллетеня. Я надеюсь, что аргументация, которая будет предоставлена украинской стороной, будет достаточной, чтобы такой документ не был выпущен», - сказал он.

При этом министр отметил, что, несмотря на то, что решение EASA будет иметь рекомендательный характер, многие компании будут к нему прислушиваться.

Напомним, в ЕС хотят закрыть воздушное пространство над тремя украинскими городами. Речь идет о международных аэропортах «Харьков», «Днепропетровск» и «Запорожье».

По информации компании «Нью Системс АМ», которая управляет международным аэропортом «Харьков», в Государственную авиационную службу Украины от Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), осуществляющего контроль над безопасностью движения в авиационном пространстве Европы, поступил проект бюллетеня, которым вводятся ограничения в авиационном движении в восточной части Украины. В частности, в документе признаются опасными полеты в пределах Днепропетровского района полетной информации, в состав которого входят международные аэропорты «Харьков», «Днепропетровск» и «Запорожье».

В связи с этим харьковские депутаты обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману. Позже Гройсман поручил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну совместно с руководителями других министерств, Госавиаслужбой и СБУ безотлагательно рассмотреть ситуацию относительно возможного ограничения полетов европейских авиакомпаний в несколько аэропортов восточных областей Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги